Arnstein: 8-Jähriges Kind stürzt aus Fenster

Ein 8-Jähriges Kind ist in Arnstein aus dem zweiten Stock eines Hauses gestürzt. Wie die Polizei mitteilt fiel das Kind am Mittwochabend vier Meter in die Tiefe und landete auf einer Wiese. Es wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Glücklicherweise wurde es nicht schwer verletzt, sondern kam mit einer Kopfplatzwunde und einer Gehirnerschütterung davon. Warum das Kind, das eigentlich um 20 Uhr schlafen sollte, von den Eltern unbemerkt in seinem Zimmer den Rollo und das Fenster geöffnet hat, ist nicht bekannt.