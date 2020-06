Würzburg: Entsetzen über verlängertes Großveranstaltungsverbot

Der Verband der Marktkaufleute und Schausteller in Unterfranken ist empört über das verlängerte Verbot von Großveranstaltungen. Wie die Würzburger Sprecherin Petra Sämmer betont, mache diese Entscheidung den Berufsstand platt. Zudem würden dabei alle Großveranstaltungen über einen Kamm geschert. Das Kiliani, samt dazugehörigem Markt, oder auch die Herbstmesse wären nicht mit einem Event wie dem Oktoberfest vergleichbar. Deswegen sollte es auch kein Pauschalverbot sondern Individuallösungen geben. Beispielsweise könnten das Festzelt durch einen Biergarten ersetzt werden. Die Geschäfte der Marktkaufleute in Würzburg seien darüber hinaus, vergleichbar wie im Handel, meist vom Inhaber geführt. Da aber alles unter freiem Himmel stattfindet seien hier die Voraussetzungen um Hygieneregelungen einzuhalten sogar deutlich besser. Zudem könnte man, wie im Handel üblich, Einbahnregelungen treffen um die Corona-Vorgaben einzuhalten. Lange Schlangen, wie beispielsweise in Outlets, gebe es normalerweise auch nicht. Sämmer fordert dass Marktkaufleute mit dem Handel gleichgesetzt werden. Ein anhaltendes Veranstaltungsverbot bis zum Winter würde vielen Marktkaufleuten und Schaustellern die Existenz kosten. Einen kleinen Lichtblick gibt es dennoch: Der Kilianimarkt in der Würzburger Innenstadt wurde bislang noch nicht abgesagt. Die Stadt will gemeinsam mit den Marktkaufleuten nun ein Konzept erarbeiten, um die Verkaufsmesse doch noch möglich zu machen. Derzeit dürfen die Marktkaufleute in einem rotierenden System an fünf Standorten in der Würzburger Innenstadt ihre Waren anbieten.