Kitzingen: Corona-Telefon wird abgeschaltet

Fast 4.500 Anrufe hat das Corona-Telefon des Landkreises Kitzingen in den letzten drei Monaten entgegengenommen. Jetzt wird die Hotline eingestellt. Das letzte Mal erreichbar ist sie am Freitag zwischen zehn und zwölf Uhr. Als Begründung für den Schritt nennt das Landratsamt, dass es in den letzten Wochen immer weniger Anrufe gab. Bei speziellen Fragen stehen aber die Landratsamtsmitarbeiter weiter zur Verfügung. Die Nummern der jeweiligen Ansprechpartner gibt es im Mitarbeiterverzeichnis unter www.kitzingen.de. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Hotline der Bayerischen Staatsregierung 089 / 122 220 täglich von acht bis 18 Uhr besetzt ist.