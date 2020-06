Schweinfurt: Polizei sucht Mann, der Mädchen Alkohol gekauft hat

Ein unbekannter Mann kauft zwei jungen Mädchen Alkohol, die trinken ihn und landen im Krankenhaus. Genau das ist am Mittwoch in Schweinfurt passiert. Zuvor waren die 13- und 14-Jährige in der Benno-Merkle-Straße aufgefallen, als sie dort Passanten angepöbelt hatten. Weil die betrunkenen Mädchen über Schmerzen klagten, mussten sie ins Krankenhaus gebracht werden. Den Alkohol hatten sie laut eigenen Angaben von einem Mann bekommen, den sie in einem Discounter zum Kauf überredet hatten. Er soll mittleren Alters sein und auffallend orange-rote Haare haben. Zudem habe er einen grauen Pullover und eine schwarze Hose getragen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Mann. Auf ihn wartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz.