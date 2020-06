Mainfranken: Corona – Landkreise stellen teils täglichen Updates ein

Am Donnerstag sind in Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen keine neuen Corona-Fälle aufgetreten. In Würzburg stagnieren die Corona-Fälle bei 886. Derzeit sind noch sechs Personen davon infiziert. Unter Quarantäne stehen zwölf Würzburger. Für 2.584 konnte diese bereits aufgehoben werden. Auch in Main-Spessart gibt es keine Corona-Neuinfektionen. Hier ist das Virus bei 157 Personen nachgewiesen worden, infiziert sind noch drei. Unter häuslicher Quarantäne stehen vier Menschen. Kitzingen bleibt weiter Corona-frei. Dort hatten sich insgesamt 191 Personen infiziert. Aus Kitzingen werden ab sofort keine täglichen Corona-Zahlen mehr gemeldet. Das hat das Landratsamt am Donnerstag mitgeteilt. Auch aus Schweinfurt werden ab Donnerstag, zum Ende des „Katastrophenfalls“, die täglichen Updates eingestellt. Hier wird es künftig nur noch einmal pro Woche, mittwochs, aktualisierte Corona-Zahlen geben.