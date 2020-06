Würzburg: Frau in Straßenbahn angegriffen, Helfer bedroht

Die Würzburger Polizei hat einen Mann festgenommen, der am Dienstagabend eine Frau in der Straßenbahn angegriffen und einen anderen Mann bedroht haben soll. Der Vorfall passierte gegen 19 Uhr in der Schönbornstraße. Dort soll der 30-Jährige einer 24-Jährigen ohne erkennbaren Grund gegen den Kopf geschlagen haben. Als ein weiterer Fahrgast der Frau zu Hilfe eilte, soll der Angreifer eine Schreckschusspistole gezogen und ihn damit bedroht haben. Dann stieg er aus der Straßenbahn aus und floh. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen. Im Zuge der Festnahme beleidigte, bespuckte und bedrohte der 30-Jährige die Beamten. Der Mann, der bereits einschlägig polizeibekannt ist, verbrachte die Nacht in einer psychiatrischen Einrichtung und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach Zeugen, vor allem nach dem Mann, der der 24-Jährigen in der Straßenbahn geholfen hat und bedroht wurde. Die Telefonnummer der Würzburger Polizei: 0931/457-2030.