Würzburg: Uni hält Prüfungen in der Posthalle ab

Die Posthalle in Würzburg wird zum Prüfungsraum für Studenten. Darüber hat die Uni jetzt informiert. Demnach habe man sich entschieden, vom 12. bis 19. Juni Klausuren in der Posthalle schreiben zu lassen. Der Grund: Die Uni hat nach eigenen Angaben keine Räume, in denen viele Studenten geprüft werden und gleichzeitig die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden könnten. Beim Betreten und Verlassen der Posthalle gilt Maskenpflicht. Auch Mindestabstände sind einzuhalten. Zudem müssen die Prüfungsteilnehmer beispielsweise schriftlich versichern, dass sie nicht unter Quarantäne stehen. Geplant sind täglich je drei Prüfungen mit maximal 250 Teilnehmern. Geprüft wird unter anderem in den Fächern Informatik, Biologie und Rechtswissenschaften.