Kitzingen: 39-Jähriger vermisst

Die Polizei in Kitzingen sucht aktuell nach einem vermissten. Der 39-jährige Viktor Heinz ist seit Mittwochmorgen verschwunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Viktor Heinz hat am Mittwochmorgen seine Kitzinger Wohnung verlassen und seither nicht mehr aufgetaucht und auch nicht erreichbar. Die Polizei hat derzeit keine Anhaltspunkte wo sich der Mann aufhalten könnte. Suchmaßnahmen mit Streifen, Hunden und einem Hubschrauber brachten noch keinen Erfolg. Viktor Heinz ist 39 Jahre alt. Er ist etwa 1,80 Meter groß und ca. 120 Kilogramm schwer. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und seine Nase ist nach einem Nasenbeinbruch nach rechts geneigt. Bekleidet war er zuletzt mit einer dunkelblauen Chino-Hose, sattblauer Jacke und einem hellrosa Polo-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09321/1410.