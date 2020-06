Fußball: Würzburger Kickers empfangen Chemnitzer FC

Die Würzburger Kickers wollen ihre Ausgangslage für einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga verbessern. Am Freitagabend empfangen sie dabei mit dem Chemnitzer FC ein angeschlagenes Team. Die Gäste stehen in der Tabelle unmittelbar vor der Abstiegszone. Die Kickers wiederum sind Tabellenfünfter – mit Anschluss zu den ersten Plätzen. Platz 3 berechtigt zur Relegation, die ersten beiden Mannschaften steigen am Saisonende direkt auf. Da aktuell aber der die zweite Mannschaft des FC Bayern die Tabelle anführt, wird es noch Änderungen geben: Die kleinen Bayern dürfen nicht in die zweite Liga aufsteigen, also würde am Saisonende aktuell schon Platz vier für die Relegation ausreichen. Anpfiff in der Flyeralarmarena ist am Freitagabend um 19 Uhr.