Unterfranken: Hausärzte erwarten Beratungsbedarf durch Corona-Warn-App

Seit Dienstag ist die Corona-App der Bundesregierung auf dem Markt, die vor möglichen Corona-Infektionen warnt. Die Hausärzte in der Region rechnen dadurch künftig mit mehr Beratungen. Das hat Doktor Christan Pfeiffer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Unterfranken, auf Anfrage mitgeteilt. Demnach habe man sich in den letzten Wochen schon mit Krankenkassen und Vertragsärzten besprochen und abgestimmt, wie man die Abrechnung solcher Beratungen abwickeln werde. Grundsätzlich rät Christian Pfeiffer aber nicht in Panik zu verfallen, sollte man von der App gewarnt werden, dass man Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte. Nur weil man Kontakt hatte, heiße das nicht, dass man auch infiziert sei, so der Arzt. Nach einer solchen Warnung solle telefonisch Kontakt mit dem Hausarzt aufgenommen werden. Dieser würde dann beispielsweise zu einer Infekt-Sprechstunde einladen. Bei diesen werden Corona-Verdachtsfälle getrennt von normalen Patienten untersucht. Hierfür werden besondere Schutzmaßnahmen getroffen. Der Arzt trägt beispielsweise eine Schutzbrille oder einen Schutzanzug. Wenn nötig, kann dann auch direkt in der Praxis ein Corona-Abstrich erfolgen.