Würzburg: 82-jährige Rosa Göbel vermisst

In Würzburg läuft zur Stunde eine Großfahndung nach einer 82-Jährigen. Rosa Göbel wird seit Freitagmorgen vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Rosa Göbel wurde zuletzt am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, von ihrem Ehemann gesehen. Am Freitagmorgen stellte er dann fest, dass seine Frau über Nacht das Haus verlassen hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sie sich im Bereich der Friedensbrücke oder im Innenstadtbereich aufhalten könnte. Die 82-jährige Rosa Göbel wird wie folgt beschrieben: Sie ist 1 Meter 60 groß und hat eine kräftige Figur. Sie hat weiße, sehr kurze Haare. Bekleidet ist sie möglicherweise mit einem weißen T-Shirt, einer beigen Hose und beigen Sandalen mit Klettverschluss. Zeugen, die die Gesuchte gesehen haben oder Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizei Würzburg zu melden.