Ein E-Bike hat einen Garagenbrand in Bergtheim verursacht. Der Akku des Fahrrads wurde am Donnerstagabend in einer Garage aufgeladen. Durch einen Kurzschluss fing das E-Bike Feuer. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr beschränkte sich der Brand auf das Innere der Garage. Der Gesamtschaden beträgt rund 200.000 Euro. Für den Besitzer dürfte die diesjährige E-Bike-Sommer-Saison damit vorzeitig beendet sein.