Unterfranken: Uni bekommt Förderpreis für Virtual-Reality-Anwendung

Der Lehrstuhl Mensch-Computer-Interaktion der Uni Würzburg hat jetzt 30.000 Euro für die Entwicklung einer digitalen Anwendung bekommen. Mit dieser soll Erste-Hilfe virtuell trainiert werden können. Das Geld stammt aus dem Universitäts-Förderpreis der mainfränkischen Wirtschaft. Der Preis wurde von der IHK überreicht. App-Nutzer sollen beispielsweise durch Realitätsnähe und Trainingsnachweise angespornt werden. Künftig könnten auch noch ähnliche Anwendungen entwickelt werden, beispielsweise zum Training angehender Zahnärzte. Bei erfolgreichem Projektverlauf würde ein innovatives Start-up entstehen, dass die Gründerszene in Würzburg positiv beeinflussen würde. Zudem könnte es ein attraktiver Arbeitgeber in der Region werden, so die IHK.