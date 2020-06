In der Würzburger Innenstadt müssen sich Autofahrer am Sonntag auf Umwege einstellen. Dann finden in der Domerpfarrgasse Bauarbeiten statt. Dort wird ab sechs Uhr die Asphaltdecke eingebaut. Dafür muss die Straße vollgesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Zufahrt zum „Paradeplatz“ oder der „Hofstraße“ ist aber nur über den Straßenzug „Am Bruderhof“ möglich. Bis sechs Uhr am Montag sollen die Arbeiten beendet sein.