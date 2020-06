Würzburg: Fahrlässige Tötung? Pfleger vor Gericht

Ein 49-jähriger Pfleger des St. Josef Stifts muss sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Würzburg verantworten. Der Mann soll eine behinderte Frau fahrlässig getötet haben. Sie litt an einer hochgradigen geistigen Behinderung, weshalb sie kaum sprechen konnte. Der Pfleger soll der Frau ein Bad eingelassen haben und sie dort unbeaufsichtigt zurückgelassen haben. Etwa eine Dreiviertelstunde später wurde die Frau tot in der Badewanne aufgefunden. Sie hatte starke Verbrühungen erlitten, weil sie wohl wegen ihrer Behinderung das heiße Wasser nicht abstellen konnte. Folglich sei es zu einem Kreislaufzusammenbruch gekommen und die Frau ertrunken.