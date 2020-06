Würzburg: Mehrere Demos am Wochenende

Auch an diesem Wochenende gibt es in Würzburg wieder mehrere Demos und Mahnwachen. Am Freitag versammeln sich Aktivisten unter dem Motto „Bleiberecht ist Menschenrecht“ auf den Mainwiesen. Start ist um 17 Uhr. Um die 100 Teilnehmer werden erwartet. Am Samstag wird es in Würzburg zwei Mahnwachen geben. Um zehn Uhr trifft sich der Zusammenschluss „Mensch bleibt Mensch“ in der Eichhornstraße. Von 14 bis 17 Uhr findet eine zweite Mahnwache gegen Massentierhaltung und für Tierrecht statt. Veranstaltungsort ist der Untere Markt. Am Sonntag steht eine weitere Demo an. Sie setzt sich für die Würde des Menschen ein. Start ist um 15 Uhr auf den Mainwiesen.