Franken: Riesling punktet bei Weinwettbewerb

Der fränkische Riesling zählt zu den besten in Deutschland. Er hat Top-Bewertungen beim Weinwettbewerb „Best of Riesling 2020“ erhalten. Darüber informiert der Fränkische Weinbauverband jetzt. Demnach siegte ein Riesling des Weingut Rainer Sauer aus Escherndorf in der Kategorie „Riesling trocken“. Gute Bewertungen gab es auch für Wein des Weinguts am Stein und des Würzburger Weingutes Reiss. Den Sonderpreis in der Kategorie „Bester Steillagen-Riesling trocken“ holte sich das Weingut Horst Sauer aus Escherndorf. Insgesamt erhielten die Winter aus Franken 80 Medaillen.