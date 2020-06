Würzburg: Corona - keine Neuinfektion in Würzburg

Zum Start ins Wochenende sind aus Würzburg keine neuen Corona-Fälle gemeldet worden. Hier stagnieren die Infektionen bei 886. Infiziert sind derzeit noch fünf Personen. Unter Quarantäne stehen elf Würzburger. Für 2.584 hat diese bereits geendet. Auch in Main-Spessart sind keine Corona-Neuinfektionen aufgetreten. Dort sind noch drei Personen infiziert. Häusliche Quarantäne ist für vier Personen angeordnet. Von dort werden ab sofort nur noch einmal pro Woche die aktuellen Corona-Zahlen gemeldet. Aus Kitzingen und Schweinfurt werden keine täglichen Corona-Updates mehr gemeldet. In Kitzingen hatten sich insgesamt 191 Personen, in Schweinfurt 704 Menschen mit Corona infiziert.