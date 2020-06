Fußball: Kickers gewinnen drittes Heimspiel in Folge

Für die Würzburger Kickers läuft es momentan richtig rund. Nach dem 2:0 Heimsieg am Dienstag gegen Kaiserslautern haben sie am Freitagabend direkt das nächste Heimspiel gegen den Chemnitzer FC 3:0 gewonnen. Dabei kam den Rothosen entgegen, dass sich die Chemnitzer nach etwa einer halben Stunde mit zwei Gelb-Roten Karten selbst schwächten - eine davon gegen den Trainer. Direkt zu Beginn der zweiten Hälfte konnten die Würzburger durch zwei Tore der Stürmer Pfeiffer und Baumann Kapital daraus schlagen. Ein grober Fehlpass des ehemaligen Kickers-Spielers Schoppenhauer in den Reihen der Chemnitzer leitete dann den Endstand ein. Eigengewächs und Sturmtalent Maximilian Breunig markierte dadurch das 3:0. Damit übernachten die Kickers auf dem zweiten Tabellenplatz, punktgleich mit Tabellenführer Bayern München II.