Prichsenstadt: Scheune steht in Flammen

Scheunenbrand führt zur Evakuierung der Anwohner – 35.000 Euro Sachschaden. In der Nacht auf Samstag hat in Prichsenstadt eine Scheune, in der sich auch eine Werkstatt befand, gebrannt. Anwohner bemerkten Flammen, die aus der Scheune schlugen und verständigten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Anwohner wurden vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Kripo hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache herauszufinden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro.