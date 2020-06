Würzburg: Ladendetektiv mit Faust geschlagen

Dieb wird erwischt und schlägt Ladendetektiv mit der Faust. Am Freitagmittag konnte ein Ladendetektiv in einer Drogerie in der Würzburger Innenstadt beobachten, wie ein 19-Jähriger Gegenstände in die Hand nahm und ohne Umschweife den Laden verlassen wollte. Der Ladendetektiv sprach den Dieb daraufhin an und wollte ihn in das Büro das Geschäfts bringen. Auf dem Weg dorthin schlug der 19-Jährige den Ladendetektiv unvermittelt mit der Faust, um danach zu flüchten. Der Geschädigte handelte schnell. Er konnte den jungen Mann überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Den Dieb erwarten nun diverse Anzeigen.