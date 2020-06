Schweinfurt: Paketsendung mit ungeahnter Folge

Thailändische „Stinkfurcht“ löst größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Am Samstagmorgen haben mehrere Mitarbeiter der Deutschen Post in Schweinfurt über gesundheitliche Probleme geklagt, nachdem sie stinkende Gase aus einem Paket eingeatmet haben. Da nicht sicher war, ob von dem Paket eine Gefahr ausgeht, wurde das gesamte Gebäude mithilfe der verständigten Polizei geräumt. Im Anschluss wurde das Paket sichergestellt, ins Freie gebracht und genauer unter die Lupe genommen. Der Inhalt des Pakets war überraschend: Es handelte sich um vier thailändische Durian-Früchte, auch „Stinkfrucht“ genannt. Im Einsatz befanden sich neben Polizei auch die Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Notarzt. Das Paket wurde im Anschluss an den Empfänger übergeben.