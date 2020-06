Mainfranken: Corona – Landratsämter aktualisieren nicht mehr täglich

Aufgrund der niedrigen Corona-Fallzahlen wird es aus den meisten Landkreisen keine täglichen Corona-Updates mehr geben, sondern nur noch wöchentliche. Die letzten Zahlen aus Würzburg und Main-Spessart von Freitag meldeten keine neuen Infektionen. In Stadt und Landkreis Würzburg stagniert die Zahl der bestätigten Corona-Fälle bei 886. Fünf Personen gelten noch als Corona-Positiv. In Main-Spessart bleibt die Zahl stand Freitag unverändert bei insgesamt 157 Infizierten, drei Personen sind aktuell noch erkrankt. Kitzingen ist weiter Corona-frei. Dort sind bisher stand Mittwoch 191 Virusinfektionen aufgetreten. In Schweinfurt stagniert nach der letzten Meldung von Mittwoch die Zahl der Corona-Fälle weiterhin bei 704. Akut krank sind hier noch 13 Menschen.