Donnersdorf: Bauernhof in Vollbrand

Großeinsatz bei Donnersdorf: Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Bauernhof in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Vollbrand geraten. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Der Bewohner des Hofes galt zunächst als vermisst. Eine Nachbarin hatte zuvor Rufe aus dem Hof gehört. Mit Hilfe einer groß angelegten Suchmaßnahme konnte die Polizei den Mann am Sonntagmorgen ausfindig machen. Bei dem Brand entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort.