Weil in einer Ruine die Decke unter ihm einbrach, ist ein Jugendlicher am Samstagabend bei Volkach schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte die verlassene Ruine besichtigt, als die Decke im zweiten Stock nachgab. Er stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Ein Aufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz, um den Jugendlichen zu retten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte vor Ort.