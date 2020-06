Main-Spessart: Berufsinformationstage finden online statt

Wegen der Corona-Krise hat der Landkreis Main-Spessart seine Berufsinformationstage abgesagt. Jetzt finden diese aber doch in alternativer Form statt – und zwar online. Darüber informiert der Landkreis jetzt. Start der digitalen Berufsinfotage ist am 1. Juli. Dann können sich die teilnehmenden Betriebe unter www.bit-msp.de präsentieren. Rund 90 Firmen sind dabei. Das sind so viele wie nie zuvor. Der Grund: Betriebe suchen weiter händeringend nach Azubis, so der Landkreis. Ziel der Berufsinfotage ist es, den Ausbildungsinteressierten die Suche nach einer passenden Stelle zu erleichtern.