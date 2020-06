Lkr. Würzburg: Abfallentsorgung nimmt zögerlich Betrieb auf

Nur sehr zögerlich nimmt die Abfallentsorgung im Landkreis Würzburg wieder Betrieb auf. Nach der Corona bedingten Schließung öffnen die Wertstoffhöfe im Landkreis sehr zeitversetzt. Wie das Team Orange mitteilt, öffnet zunächst am 5. August der Wertstoffhof Scheuerberg in Rimpar. Zell folgt dann am 1. September. Bis der Betrieb im Wertstoffhof Taubertal in Röttingen aufgenommen wird, dauert es noch bis zum 2. Oktober. Künftig gelten an allen Wertstoffhöfen Zusatzregeln: So müssen die Abfälle bereits vorsortiert angeliefert werden. Das Personal darf beim Entladen nicht helfen. Es gilt zudem eine Maskenpflicht. Die Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Landkreis Würzburg: Ab 5. August Wertstoffhof Scheuerberg Rimpar. Mittwoch 14-18 & Freitag 9-18 Uhr Ab 1. September Wertstoffhof Nördliches Maintal Zell. Dienstag 14-18 & Donnerstag 9-18 Uhr Ab 2. Oktober Wertstoffhof Taubertal Röttingen. Mittwoch 14-18 & Freitag 9-18 Uhr.