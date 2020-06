Schweinfurt/ Würzburg: Baden im Main ist nicht überall erlaubt

Weil das Wetter so schön ist, baden derzeit wieder viele Menschen im Main. Das kann aber schnell gefährlich werden und ist zudem nicht überall erlaubt. Darüber informiert das Wasserstraßen- und Schiffahrtsamt Schweinfurt jetzt. Demnach ist das Schwimmen teilweise nicht auf der ganzen Breite des Mains erlaubt. Das gilt insbesondere in der unmittelbaren Nähe von Brücken, bei Wehr- und Schleusenanlagen und an Hafeneinfahrten. Besondere Vorsicht sei im Bereich von Schiffen geboten, so das Amt. Der Sog könne dort schnell gefährlich werden – vor allem für Kinder. Weiter gelten auch im Wasser die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zum Schutz vor Corona-Infektionen.