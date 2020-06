Ein Wasserrohrbruch sorgt aktuell in Roßbrunn für Probleme. In den Waldbüttelbrunner Ortsteilen Roßbrunn und Mädelhofen haben die Haushalte deshalb aktuell kein Wasser, teilte der Bürgermeister bei Facebook mit. Eine Hauptwasserleitung ist geborsten. Derzeit wird an der Behebung des Schadens gearbeitet. Voraussichtlich dauert die Störung bis 14 Uhr.