Das Kleinkind in der Wohnung, die Mutter davor – und die Tür dazwischen zu. Mit dieser Situation sah sich am Mittwoch die Feuerwehr in Lohr konfrontiert. Die Wohnungstür war zugefallen und hatte so die Frau ausgesperrt. Glücklicherweise stand die Balkontür der Wohnung im ersten Stock offen. So konnte die Feuerwehr per Drehleiter die Mutter auf dem Balkon absetzen und sie ihr Kind wieder in die Arme schließen.