Basketball: Neue Bundesliga-Saison soll Mitte Oktober starten

Spätestens Mitte Oktober soll für die Basketballer von s.Oliver Würzburg die neue Saison starten. Das teilte die BBL-Ligenleitung mit. Wenn man am geplanten Modus festhalten wolle müsse man diesen Termin wählen, da die Saison sonst zu spät endet. Hintergrund ist, dass Mitte Juni 2021 Schluss sein muss, danach startet das Olympia-Qualifikationsturnier. Erschwerend kommt hinzu, dass die Saison umfangreicher wird: Weil es in der abgebrochenen Corona-Saison keinen Absteiger aber Aufsteiger geben soll spielen künftig 19 anstatt 17 Teams in der Bundesliga. Derzeit arbeitet die Liga zudem an einem Konzept, dass zum Saisonstart zumindest ein Teil der Zuschauer in die Arenen zurück kann. Hier stimmt sich die Basketball Bundesliga auch mit anderen Sportarten wie Handball und Eishockey in Deutschland ab.