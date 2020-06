Ein betrunkener Mann hat bei Mainbernheim am Donnerstagabend eine große Suchaktion ausgelöst. Seine Frau hatte ihn vermisst gemeldet. Rotes Kreuz und Feuerwehr machten sich am frühen Abend auf die Suche nach ihm. Schließlich entdeckte die Besatzung des Polizeihubschraubers den stark alkoholisierten Mann. Er wurde in eine Klinik gebracht.