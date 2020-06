Würzburg: 27-Jähriger kassiert Faustschlag durch Unbekannten

27-Jähriger will Streit schlichten und bekommt einen Faustschlag ins Gesicht. Am Freitagnachmittag sind mehrere Jugendliche in der Katharinengasse in Würzburg aneinandergeraten. Ein 27-Jähriger wollte die Streithähne trennen, woraufhin ihm von einem der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend machten sich die Jugendlichen aus dem Staub. Aus der Gruppe konnten im Rahmen der Fahndung zwei Personen festgestellt werden, von dem Täter fehlt noch jede Spur. Er war etwa 16 Jahre alt, rund 180 cm groß, trug eine dunkelbaue Hose und ein weißes T-Shirt. Die Polizei bittet nun Zeugen sich zu melden.