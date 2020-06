Werneck: Patientenzimmer in Bezirkskrankenhaus in Brand

Patientenzimmer brennt – verletzt wird niemand. In der Nacht zum Sonntag ging bei der Integrierten Leitstelle in Schweinfurt ein automatischer Alarm über einen Brand im Bezirkskrankenhaus in Werneck ein. Da es sich um ein Feuer in einem Patientenzimmer handelte, wurde für die Feuerwehr und Rettungsdienst Großalarm ausgelöst. 35 Patienten mussten vorsorglich in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Patienten wieder ins Krankenhaus zurückkehren. Rund 140 Einsatzkräfte waren vor Ort.