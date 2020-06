Tauberrettersheim: Betrunkener Zechpreller auf Fahrrad erwischt

Mit einem unbelehrbaren Zechpreller hatte es am Samstagabend die Polizei in Tauberrettersheim zu tun. Der schwer betrunkene Mann wollte seine Zeche in einer Wirtschaft nicht zahlen, außerdem beleidigte er erst die Wirtin, dann auch die Polizisten. Nachdem er dann doch bezahlt hatte, wollte er mit dem Fahrrad losfahren. Das verhinderten die Polizisten – und wiesen ihn darauf hin, dass er derart betrunken kein Rad fahren darf. Geholten hat es nicht: wenig später wurde er auf seinem Fahrrad erwischt, mit über 1,7 Promille. Der 63-Jährige wurde wegen Zechprellerei und Trunkenheit im Verkehr angezeigt.