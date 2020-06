Würzburg: Neues Online-Portal für Eintritt ins Dalle

Der Eintritt ins Würzburger Dalle soll für die Besucher einfacher und komfortabler werden. Dazu hat die WVV ein neues Online Portal „Bäder Suite“ vorgestellt. Wegen der Corona-Krise sind aktuell nur zwei Badezeiten mit je knapp 1.000 Gästen möglich. In dem neuen Online-Portal werden die Tickets vergeben, Besucher wissen also stets, ob und wie viele Plätze aktuell noch frei sind und können sie buchen. Gleichzeitig sollen so auch mögliche Infektionsketten leichter rückverfolgt werden können. Auch bei der demnächst anstehenden Öffnung des Nautilandes soll das Online-Portal genutzt werden.