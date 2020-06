Der Landkreis Würzburg meldet einen weiteren neuen Corona-Fall. Eine Person wurde am Montag positiv getestet. Damit gibt es in Stadt und Landkreis aktuell 14 aktive Infektionen, insgesamt wurde das Virus schon bei 901 Personen festgestellt. Erst am Montag war bekannt geworden, dass es Ende vergangener Woche 12 neue Corona-Fälle im Raum Würzburg aufgetaucht sind. Die Landkreis Kitzingen und Main-Spessart sind weiter frei von Corona-Fällen.