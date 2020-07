Unterfranken: Ferienangebote in Coronazeiten

Die Coronazeit hat Eltern und Familien vor große Herausforderungen gestellt. Derzeit arbeiten Städte, Gemeinden und Vereine mit Hochdruck daran, die Familien während der Sommerferien zu entlasten und für die Kinder außerschulische und pädagogische Betreuung anzubieten. Mehrtägige Freizeitfahrten und auch Zeltlager sind zwar überall abgesagt worden, doch viele andere Angebote können mit entsprechendem Hygienekonzept und in kleineren Gruppen angeboten werden. Die Stadt Würzburg richtet ihr Angebot an Kinder zwischen 6 und 13 Jahren. Eine der bekanntesten Freizeiten - die Sportfreizeit am Sanderrasen - wird auch in diesem Jahr stattfinden. Allerdings wird hier eine Zeltstadt entstehen, in der jedes Kind einen festen Platz hat, Laufwege und Anstehbereiche werden aufgezeichnet. Zudem sollen Poolnudeln den Kindern verdeutlichen, wie groß der Mindestabstand von 1 Meter 50 ist. Tennis, Wasserski, Tauchen, Schwimmbad, Minigolf, Fußballtechnik-Training und ein Flugtag werden dort für 150 Kinder in sieben Gruppen angeboten. Auch in den Stadtteilen werden gemeinsam mit den Kooperationspartnern Aktionen angeboten. Dazu gehören die Familienstützpunkte, der Spielgarten Heuchelhof, der Kindertreff Heidingsfeld, der Kupschacker Grombühl, die Kinder- und Jugendfarm, der Ferienzirkus Spaß und Spiel, die AWO Frankenwarte, die AWO Bauernhoffreizeit, der Aktivspielplatz Steinlein & JuZ Zoom, das Kinderzentrum Spieli und das Jugendzentrum Zellerau. Da aufgrund von Corona die Teilnehmerzahlen in den Gruppen deutlich reduziert sind (meist liegt die Grenze bei 15) müssen überall die Kinder verbindlich angemeldet werden. Das gilt auch für die Sportfreizeit am Sanderasen. Der Landkreis Main-Spessart wird auch in diesem Jahr sein Spielmobil in die Orte schicken. Allerdings werden in diesem Jahr nur Bastelpakete samt Anleitungen verteilt. Das beliebte Dance-Camp, mit jährlich 350 Teilnehmen, wird zwar ausfallen, allerdings soll es einen Wettbewerb per Videos geben. Die Stadt Marktheidenfeld arbeitet ebenfalls noch mit Hochdruck an einem Ferienprogramm. Alle Angebote sollen dann ab dem 6. Juli online stehen.