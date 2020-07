Würzburg: Mehr Ratten im Ringpark

Die Rattenplage im Würzburger Ringpark nimmt weiter zu. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt hat, haben sich die Nager entlang des Friedrich-Ebert-Rings in der letzten Zeit stark vermehrt. Das Gartenamt nimmt an, dass dies mit mehr Müll durch To-Go-Speisen in Zeiten von Corona zusammenhängt. Die Verantwortlichen haben deshalb etliche Giftköder ausgelegt – damit soll sich die Lage unter anderem an den Wasserstellen und Brunnen in spätestens zwei Monaten wieder verbessern. Sollte dies keinen Erfolg zeigen, kann das Gartenamt die Rattenplage mit stärkeren Maßnahmen bekämpfen.