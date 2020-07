Unterfranken: Region kaum von Insolvenzen betroffen

Trotz Sonderregeln durch Corona waren im Mai mehr Arbeitnehmer in Bayern von Firmeninsolvenzen betroffen – Unterfranken kommt dabei aber am besten weg. Laut Zahlen des Landesamts für Statistik haben in der Region neun Unternehmen Insolvenz beantragt – das ist exakt derselbe Stand wie im Vorjahr. Betroffen waren davon 126 Arbeitnehmer. Damit entwickelt sich die Region anders als der Rest Bayerns. Im gesamten Freistaat ging durch die vorübergehend ausgesetzte Insolvenzantragspflicht zwar die Zahl der Insolvenzen leicht zurück, die Zahl der betroffenen Angestellten stieg aber. Insgesamt waren über 3.500 Menschen in Bayern betroffen, eine Vervierfachung zum Vorjahr.