Mainfranken: Vorsicht vor Enkeltrickbetrügern

Die Polizei warnt aktuell vor Enkeltrickbetrügern, die in der Region aktiv sind. Seit heute Morgen häufen sich die Anrufe nach der Enkeltrick-Masche. Die Anrufer geben sich dabei als nahe Verwandte aus, die sich in einer finanziellen Notlage befinden. Meist fragen sie nach Geld für den kurzfristigen Kauf eines Autos oder einer Wohnung. Die Polizei rät gerade ältere Menschen zu extremer Vorsicht – sie sollten weder Bargeld noch Wertsachen an fremde Menschen übergeben. Ebenso sollten keine Wertgegenstände außerhalb der eigenen Wohnung deponiert werden.