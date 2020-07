Würzburg: Weitere Geldspritze für Chemie-Institut am Hubland

Spitzenforschung in Würzburg ist dem bayerischen Landtag weiter wichtig. Der Haushaltsausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch weitere 5,6 Millionen Euro für das Bor-Chemie-Institut in Würzburg beschlossen. Dort soll künftig das chemische Element Bor erforscht werden. Bor spielt eine wichtige Rolle bei den Themen Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Das Gebäude auf dem Hubland Campus ist damit mit 23,7 Millionen Euro aus München finanziell unterstützt worden. Der Bau hatte im Dezember 2018 begonnen. Die Rohbaumaßnahmen wurden in vergangenen November abgeschlossen.