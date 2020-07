Positive Nachricht für Krebspatienten an der Uniklinik Würzburg. Dort ist in der Poliklinik für Strahlentherapie ein neues Bestrahlungsgerät in Betrieb genommen worden. Der Vorteil des Geräts: Krebspatienten müssen weniger Zeit im Bestrahlungsraum verbringen. Außerdem wird sowohl die Warte- als auch die Sitzungszeit verkürzt. Während der Bestrahlung selbst ist das System nahezu geräuschlos. Das Gerät ist das erste seiner Art, das in Bayern in Betrieb bekommen worden ist.