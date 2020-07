Würzburg: Nautiland öffnet wieder

Das Würzburger Nautiland nimmt in der kommenden Woche den Badebetrieb wieder auf. Ab Freitag, dem 10. Juli können sowohl Hallen- als auch Freibereich genutzt werden, die Saunalandschaft bleibt vorerst geschlossen. Ähnlich wie im Dallenbergbad wird es mehrere Zeitfenster am Tag geben, in denen geschwommen werden kann. Pro Fenster sind 300 Besucher zugelassen. Geregelt wird der Eintritt über die neue App BäderSuite, die auch für das Dallenbergbad gilt. Hier können sich Besucher für die Zeitfenster einbuchen, können aber auch nachschauen, ob für einen spontanen Besuch noch Plätze frei sind. Für das Sandermare gibt es aktuell noch keinen Eröffnungstermin.