Seit Mittwoch kann sich in Bayern jeder auf Corona testen lassen, wenn er will – allerdings nur theoretisch. Der Hausärzte-Verband Unterfranken hat auf Anfrage mitgeteilt, dass die Arztpraxen erst umgerüstet werden müssen. Das betrifft sowohl die Umstellung der EDV und notwenige Schutzmaßnahmen in den Arztpraxen. Zudem müsse Versorgung mit Testmaterialien sichergestellt werden. Dies werde voraussichtlich bis Ende der Woche andauern.