Würzburg: Bauarbeiten am Mainfrankentheater im Plan

Die Sanierung des Mainfrankentheaters in Würzburg liegt im Zeitplan. Das haben die Verantwortlichen am Dienstag bekannt gegeben. Momentan läuft der Innenausbau des vorderen Neubaubereichs. In den nächsten Tagen werden die Arbeiten der Metallfassade in Angriff genommen, genauso wie die der Natursteinelemente. Im Frühjahr soll der vordere Teil des Mainfrankentheaters eröffnet werden und ab Sommer wird die Sanierung des hinteren Teiles in Angriff genommen. Im übernächsten Jahr sollen die Arbeiten am Staatstheater beendet sein. Die Kosten belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund 74 Millionen Euro – eine Kostensteigerung kann allerdings nicht ausgeschlossen werden.