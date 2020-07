Würzburg: Stadtrat unterstützt Kulturlandschaft

Die Stadt Würzburg greift freien Kulturschaffenden noch einmal verstärkt unter die Arme. Nachdem bereits unter anderem Mieten gestundet wurden, legt die Verwaltung jetzt nach: so werden alle aktuellen Förderungen ausbezahlt und nicht zurückgefordert - selbst wenn die geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden können. Darüber hinaus will die Verwaltung Gelder umschichten, die nicht gebraucht werden – wie beispielsweise wegen des ausgefallenen Hafensommers. Diese sollen in weitere Hilfsmaßnahmen für Freie Kulturträger fließen – wie etwa die Eventreihe „Kulturpicknick“ unter freien Himmel. Dabei finden an 18 Abenden Veranstaltungen wie Konzerte, Improvisationstheater und Poetry-Slam statt. Außerdem wird die bislang auf drei Monate begrenzte Miet-Stundung für freie Kultureinrichtungen, die in städtischen Einrichtungen arbeiten, zeitlich ausgedehnt: Sie gilt solange, wie ein regulärer Betrieb nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist.