Kitzingen: Serie von Sachbeschädigung mit Stein

Die Polizei in Kitzingen ermittelt derzeit in einer Serie von Sachbeschädigungen, die allesamt mit Steinen verübt wurden. Bereits viermal haben die bislang unbekannten Täter im Stadtgebiet zugeschlagen. In der Nacht zum Donnerstag wurde die Glasscheibe einer Eingangstüre zu einem Textilgeschäft mit einem kleinen braunen Stein eingeworfen. In der Nacht zuvor waren die Täter gleich zweimal aktiv. So warfen sie mit einem Stein die Glasscheibe eines Lebensmittelmarktes und eines Bekleidungsgeschäfts ein. Bereits in der Nacht zum Dienstag war das Ziel der Täter die Scheibe einer Bushaltestelle. Aufgrund der Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass es sich immer um ein und denselben Täter oder Tätergruppe handelt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 5250 Euro. Die Polizei in Kitzingen bittet um sachdienliche Hinweise. (Tel. 09321-1410)