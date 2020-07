Das vom Landkreis eingerichtete Corona-Bürgertelefon war am Mittwoch stark gefragt. Grund waren etliche Anfragen zu den bayernweiten Corona-Tests. Das Landratsamt weist darauf hin, dass diese jedoch nicht von den Mitarbeitern beantwortet werden können. Wer etwas zur Durchführung der Tests wissen will, soll sich an den jeweiligen Hausarzt wenden, ansonsten steht auch die Hotline 116 117 der kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung.