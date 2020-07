Main-Spessart: Straßenausbesserungsarbeiten im Landkreis

Autofahrer im Landkreis Main-Spessart müssen sich ab kommendem Montag auf Staus und Behinderungen einstellen. Der Grund: Zwei Wochen lang führt das Staatliche Bauamt Straßenausbesserungsarbeiten auf mehreren Strecken durch, auf denen es Fahrbahnschäden gibt. Das betrifft unter anderem die B26 und B 27, aber auch diverse Staatsstraßen. Es werden an den Baustellen zwar Ampeln aufgestellt, es kann aber vor allem auf Nebenstrecken auch dazu kommen, dass die Straße kurzfristig gesperrt werden müssen. Das kann jeweils bis zu 10 Minuten andauern. Folgende Streckenabschnitte sind betroffen: - Bundesstraße 26 in Karlstadt - Bundesstraße 26 in Binsfeld - Bundesstraße 26 zwischen Halsheim und Müdesheim - Bundesstraße 26 zwischen Müdesheim und Marbach - Bundesstraße 26 zwischen Gänheim und Mühlhausen - Bundesstraße 27 (Eußenheimer Straße) in Karlstadt - Staatsstraße 2277 Arnstein und Schwebenried - Staatsstraße 2294 zwischen Büchold und Heugrumbach - Staatsstraße 2300 zwischen Laudenbach und Himmelstadt - Staatsstraße 2437 zwischen Thüngen und Retzbach